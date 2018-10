أمين منظمة التعاون الإسلامي يستقبل قنصل ليبيا بجدة

المتوسط:

استقبل الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي د. يوسف بن أحمد العثيمين، في مكتبه أول أمس الخميس القنصل العام لدى المملكة العربية السعودية، المستشار عبد القادر الهمّالي.

وأوضح الحساب الرسمي إدارة الإعلام الخارجي، عبر فيس بوك، أن اللقاء جاء بهدف تبادل وجهات النظر والتعارف، حيث نقل القنصل العام شكر وتقدير حكومة الوفاق الوطني والشعب الليبي لمنظمة التعاون الإسلامي والأمين العام شخصياً على الجهود والموقف الذي يبذله من أجل ليبيا وشعبها.

بدوره رحب الأمين العام بالقنصل الليبي، مؤكداً له موقف المنظمة الدائم في دعم وحدة وشعب ليبيا وسلامة أراضيها، فضلاً عن دعم المنظمة لحكومة الوفاق الوطني المعترف بها دولياً، و متابعة المنظمة عن كثب للشأن الليبي الذي يهم المنظمة، من منطلق أن ليبيا عضو مهم ومؤسس في المنظمة.

وأكد الأمين العام رغبة المنظمة واهتمامها بالمشاركة في الإجتماعات الدولية والإقليمية لدول جوار ليبيا من أجل الإسهام في إيجاد الحلول السلمية للأزمة الليبية .

