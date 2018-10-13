السفير الجديد للاتحاد الأوروبي لدى ليبيا يقدم أوراق اعتماده

قدم السفير الجديد للاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، آلن بوجيا، الخميس أوراق اعتماده إلى الوزير المفوض بمهام وزارة الخارجية بحكومة الوفاق الوطني محمد سيالة.

وقال السفير الجديد للاتحاد الأوروبي لدى ليبيا آلن بوجيا إن«فرديريكا موغريني الممثل الأعلى للسياسات الأمنية و الخارجية بالاتحاد الأوروبي طلبت منه العمل على إعادة استئناف عمل بعثة الاتحاد الأوروبي وبدء العمل من العاصمة طرابلس في أقرب فرصة ممكنة»، وفقًا للمكتب الإعلامي لوزارة الخارجية.

وأضاف: «قدمت توضيحًا حول الاتفاق المبرم مع دول جنوب ليبيا النيجر وتشاد والسودان حول تعزيز المراقبة الأمنية المشتركة للحدود».

وأكد السفيرالجديد للاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، آلن بوجيا على العمل بـ«التنسيق مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة».

وأشار السفير آلن بوجيا إلى أنه استعرض مع الوزير المفوض بمهام وزارة الخارجية محمد سيالة الاستعدادات الجارية لعقد مؤتمر باليرمو بشأن ليبيا.

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