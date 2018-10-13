سلسلة غارات جوية عنيفة تستهدف المعارضة التشادية جنوبي ليبيا قرب حدود تشاد

ليبيا – تعرض رتل مسلح تابع للمعارضة التشادية منتصف ليل الجمعة لسلسلة غارات جوية هي الأعنف التي تستهدف هذه الفصائل النشطة فى جنوب ليبيا منذ أشهر .

وكشف مصدر أمني رفيع فى حديث لـ صحيفة المرصد مفضلاً عدم كشف هويته عن إن الغارات إستهدفت قوات المعارضة التشادية جنوبي منطقة ” تمسّة ” الواقعة شرق منطقة أم الأرانب على الطريق المؤدي الى الحدود مع تشاد .

وأضاف المصدر بأن دوي خمسة إنفجارات عنيفة على الأقل سُمع من مسافة تزيد على 15 كيلو متراً من الموقع المستهدف بالقصف الأمر الذي يشير إلى شدته فيما لم تتضح بعد هوية الجهة المنفذة له .

وأكد بأن هذه القوات المستهدفة بالغارات كانت منسحبة إلى الشمال التشادي من إحدى مناطق الشمال الليبي حيث كانت تتمركز منذ أشهر عقب مشاركتها فى شهر يوليو الماضي فى الهجوم على الموانئ النفطية رفقة قوات جضران .

ومساء الجمعة سُمعت أصوات تحليق الطيران الحربي فى أجواء عدة مناطق من الجنوب إمتدت من منطقة قيرة الشاطي وحتى غات مروراً بمحيط منطقة الجفرة فى دائرة قطرها يزيد عن 900 كم .

يتبع ..

المرصد – خاص

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية