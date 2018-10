منظومة الباحثين عن عمل.. آخر مشاريع وزارة العمل بالوفاق

قامت وزارة العمل والتأهيل بحكومة الوفاق الوطني، عبر مركز المعلومات والتوثيق أمس الخميس، بإطلاق منظومة جديدة تجميع بيانات الباحثين عن عمل.

وسيباشر المركز في توزيعها يوم الأحد القادم على مكاتب العمل في المدن الليبية كافة.

وحسب الوزارة، فإن المنظومة تهدف إلى تنظيم التواصل بين المركز ومكاتب العمل، وتفعيل الخدمات الالكترونية لتبسيط الإجراءات.

كما تهدف إلى ضمان تحديث بيانات الباحثين وموافقات الاستخدام التي تنجز بالمناطق.

كما تهدف المنظومة، أيضاً، إلى تصنيف بيانات ذوي الاحتياجات الخاصة بشكل موحد مع باقي البيانات.

وهو ما يكفل إصدار مؤشرات وإحصائيات دقيقة عن سوق العمل الليبي.

