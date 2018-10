المتوسط:

تعرضت جماعة مسلحة تابعة للمعارضة التشادية، مساء أمس الجمعة، لسلسلة غارات جوية عنيفة، تستهدف الفصائل النشطة جنوب ليبيا .

وذكر مصدر أمني لصحيفة المرصد، أن الغارات استهدفت قوات المعارضة التشادية جنوبي منطقة «تمسّة» الواقعة شرق منطقة أم الأرانب على الطريق المؤدي الى الحدود مع تشاد.

وأضاف المصدر بأنه تم سماع دوي 5 إنفجارات عنيفة على الأقل من مسافة تزيد على 15 كيلو مترًا من الموقع المستهدف بالقصف، وهو الأمر الذي يشير إلى شدته فيما لم تتضح بعد هوية الجهة المنفذة له.

وأكد بأن هذه القوات المستهدفة بالغارات كانت منسحبة إلى الشمال التشادي من إحدى مناطق الشمال الليبي حيث كانت تتمركز منذ أشهر عقب مشاركتها فى شهر يوليو الماضي فى الهجوم على الموانئ النفطية رفقة قوات جضران.

ومساء أمس الجمعة، سُمعت أصوات تحليق الطيران الحربي في أجواء عدة مناطق من الجنوب امتدت من منطقة قيرة الشاطئ وحتى غات مروراً بمحيط منطقة الجفرة فى دائرة قطرها يزيد عن 900 كم.

The post غارات جوية عنيفة تستهدف المعارضة التشادية جنوب ليبيا appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية