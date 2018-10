«الكتيبة 177 مشاة» تعلن استقرار الأوضاع الأمنية في أوباري

المتوسط:

أكدت الكتيبة 177 مشاة التابعة للقيادة العامة بامرة المقدم خليفة علي الصغير، مساء أمس الجمعة، استقرار الأوضاع الأمنية فى مدينة أوباري عقب أنباء عن اندلاع اشتباكات قبلية في المدينة.

وأوضح الحساب الرسمي، للكتيبة 177 مشاة، عبر فيس بوك، أن الوضع في مدينة أوباري تحت السيطرة وبأن ما حدث هو جريمة جنائية نافية صحة الأنباء التي تحدثت عن اندلاع قتال داخل المدينة.

جاء ذلك، عقب وقوع مشاجرة بين شباب من قبيلتي التبو والطوارق أسفرت عن مقتل شخص، فيما لفتت الكتيبة أنها تبذل جهوداً لعدم تفاقم الوضع عبر تسليم القاتل لها منعاً لاستغلال هذه الواقعة من قبل بعض الأطراف الساعية لإعادة الحرب الى المدينة.

جدير بالذكر، أن مدينة أوباري شهدت خلال عام 2016 و2017 حرباً قبلية طويلة أسفرت عن مقتل عشرات المسلحين والمدنيين من قبيلتي التبو والطوارق على حد سواء قبل أن تتدخل الكتيبة لفض النزاع بالحياد عبر الفصل بين الطرفين وتسلم المقار المتنازع عليها.

