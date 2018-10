لجنة تابعة للوفاق تكشف انعدام الخدمات الصحية ببلدية «الكفرة» ‎

المتوسط:

أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوفاق الوطني‎، تفاصيل زيارة اللجنة المكلفة بزيارة بلدية الكفرة ومنطقة الشورى الإدارية برئاسة محمد العزومي؛ حيث أكدت انعدام الخدمات الصحية، في المرافق الصحية الواقعة في نطاق البلدية والمدينة؛ نتيجة لتضرر بعض المباني بنسبة تصل إلى 90%؛ بسبب المعارك التي شهدتها على مدى السنوات الماضية.

وأوضح الحساب الرسمي لوزارة الصحة، عبر فيس بوك، أن «العزومي» أكد على عجز المرافق عن تقديم خدمات صحية هامة كالنساء والولادة والكلى والأسنان والطوارئ والإسعاف؛ نظراً لتهالك المباني وحاجة بعض الأقسام فيها إلى عمليات صيانة جذرية و شاملة؛ إلى جانب نقص التجهيزات والأمصال والمعدات والأدوية.

وأوضح رئيس اللجنة، أن الخدمات الصحية المقدمة في كل من المركز الصحي «قدر في» ومركز «ليبيا» ومستشفى «عطية الكاسح»؛ تقتصر فقط على تقديم الإسعافات الأولية وخدمات المختبر.

وأشار إلى تولي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الـ UNDP القيام بعمليات صيانة لقسمي الأطفال والعمليات بمستشفى «عطية الكاسح».

وأوضح «العزومي» أن زيارة كل من البلدية والمدينة جاءت للوقوف على حجم الأضرار التي لحقت بالمرافق الصحية فيهما؛ وحصر الاحتياجات من تجهيزات ومعدات؛ تمهيداً للبدء في أعمال صيانة «عاجلة» ستنفذ قبل نهاية العام الحالي؛ وأعمال صيانة أخرى «جذرية» و «شاملة» ستنفذ خلال العام القادم؛ بعد أن تتم إحالة «خطة الصيانة» للجان مشكلة من المجلس الرئاسي.

