سيارات جديدة لدعم الأمن في تراغن

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وصلت إلى مدينة غات 6 سيارات شرطة مجهزة مقدمة من وزارة الداخلية إلى مديرية الأمن في تراغن بمساندة وتأمين من اللواء العاشر حتى لحظة وصولها الي المنطقة .

تحقق هذا الدعم بمساعي متواصلة من المجلس البلدي تراغن وبجهود مديرية الأمن في تراغن التي تعاني مراكز ونقاط الأمن فيها من قلة الإمكانيات مما يمثل عائقاً لعمل عناصرها في أداء الواجبات والتكليفات الأمنية المناطة بهم وبالتالي محدودية العمل وغياب الأمن في المنطقة والآمان عن المواطن .

يشار إلى أن وزارة الداخلية تواصل هذه الفترة تزويد مديريات الأمن غرباً وجنوباً بالسيارات المجهزة للرفع من كفاءات عمل العناصر الأمنية في المدن الليبية المختلفة .

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