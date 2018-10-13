بشرى لمرضى السرطان الليبيين المعالجين في تونس

عقدت لجنة علاج مرضى الأورام السرطانية التابعة للسفارة الليبية في تونس اجتماعاً أمس الجمعة في مقر السفارة بالعاصمة التونسية، ضم القائم بأعمال السفارة محمد المعلول وبمعيته الملحق الصحي دكتور أشرف الراجحي ورئيس لجنة علاج مرضى الأورام الليبيين في تونس دكتور عبد السلام البدوي، لوضع حل للمرضى الليبيين المعالجين في الساحة التونسية .

وذكرت اللجنة على صفحتها الرسمية في موقع فيس بوك أن الطرف المقابل في الاجتماع مثله مدير مصحة حنا بعل التونسية سليم بن يدر ، وهي المصحة التي يتلقي فيها العلاج العدد الأكبر من مرضى الأورام الليبيين في تونس.

وتم الإتفاق على تسديد مبلغ مالي للمصحة التونسية –مقدماً- حتي لا يتوقف العلاج عن المرضى الليبيين ، علاوةً على قبول الحالات الإضافية الجديدة للعلاج في المصحة المذكورة.

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