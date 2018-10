شارك رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، المهندس مصطفى صنع الله في مؤتمر النفط والمال الشهير عالمياً والذي يُقام في العاصمة البريطانية لندن، وذلك لحث المجتمع الدولي على إعادة النظر في النهج الذي يتبعه إزاء ليبيا وطالب بوضع استراتيجية موحدة لحل المشاكل الأمنية في البلاد.

حيث كشف رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط في الكلمة التي ألقاها أمام عدد من أهم القيادات العالمية في قطاع النفط والغاز، أن المجتمع الدولي ينظر إلى انعدام الأمن في ليبيا كمشكلة داخلية، في حين أن الحرب الأهلية الليبية تحرّكها جهات خارجية لخدمة أجندات مختلفة، مشيراً إلى النجاح الذي حققته المؤسسة في الآونة الأخيرة على مستوى الإنتاج الذي تجاوز معدّله مليون برميل في اليوم رغم كل المحاولات الرامية إلى زعزعة استقرار القطاع.

وأردف صنع الله قائلاً:

“تتعرّض المؤسسة الوطنية للنفط لهجمات متكررة ومستمرة، ونحن ندافع عن أنفسنا يومياً ضد كل الاعمال العدوانية، سواء كانت ذات خلفية اجرامية أو عسكرية أو سياسية أو تجارية، ولولا الاضطرابات والهجمات المستمرة لاستطعنا تحقيق أكثر من ضعف مستويات الإنتاج الحالية”.

في سياق متصل رحبت المؤسسة الوطنية للنفط خلال الأسبوع الماضي بعودة الشركاء الدوليين إلى ليبيا، كما حصلت على الدعم الكامل من الحكومة الروسية، وأكّد صنع الله في خطابه على وفرة الفرص التجارية في ليبيا، ومشدداً على عزم المؤسسة الوطنية على الاستمرار في مواجهة هذه التحديات.

The post صنع الله: الأزمة الليبية ليست حرباً داخلية بل تحركها قوى خارجية appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا