غوشة تنفي تعيين الأمريكي جيفري فيلتمان مستشارا للشؤون الأمنية للبعثة الأممية في ليبيا

نفت الناطقة باسم بعثة الأمم المتحدة بليبيا سوسن غوشة تعيين الأمريكي جيفري فيلتمان مستشارا للشؤون الأمنية للبعثة.

وكانت مجموعة من أبناء ليبيا والقوى الوطنية والمثقفون والناشطون السياسيون الليبيون قد أعربوا عن بالغ قلقهم، إزاء التقارير التي تفيد بنية الأمين العام للأمم المتحدة تعيين جيفري فيلتمان كاستشاري لدي بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

وجاء في بيانهم إن وجود فيلتمان كاستشاري في بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، سيمكنه من مواصلة مهمته لصالح الجماعات الإرهابية التي عمل على تسهيل دخولها للسلطة في ليبيا منذ كان مساعداً لوزيرة الخارجية الامريكية، ومازال يصر على اقتسام السلطة معها من خلال التوافق رغم فقدانها للقاعدة الشعبية.

وأوضح البيان، أن أي دور جديد لفيلتمان في شؤون ليبيا سيكون له آثار سلبية على الأزمة الليبية، ولا يمكن توقع رد فعل الشعب الليبي ازاء أي مهمة تسند للسيد فيلتمان في ليبيا.

وأهابت مجموعة أبناء ليبيا بأعضاء مجلس الأمن، الا ينخدعوا بالمزاعم المغرضة والدعايات التي تبث داخل أروقة الأمم المتحدة حول حقيقة الوضع في ليبيا لتمرير إجراءات تخدم أجندات دول معينة على حساب مصلحة الشعب الليبي.

وختمت المجموعة بيانها بالتأكيد على عدم قبول أي حكومة لا تنتج عن انتخابات رئاسية وبرلمانية شفافة ونزيهة بعيداً عن المؤامرات والتوافقات الدولية وانعكاساتها الداخلية.

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