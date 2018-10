إيطاليا: حررنا القاربين من ليبيا بكفاءة.. ونشكر موظفينا على نجاح المهمة

أعرب وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي، إينزو موافيرو ميلانيزي، عن الشكر لجميع موظفي روما الذين عملوا على السماح لقاربي الصيد الإيطاليين، اللذين أوقفتهما وحدات البحرية الليبية يوم الأربعاء الماضي، بالإبحار مجددا للعودة إلى إيطاليا.

ونقل بيان لوزارة الخارجية الجمعة، تأكيد الوزير أن «هذه النتيجة تم تحقيقها من خلال عمل هام، نفذ بكفاءة وحكمة جديرتين بالتقدير، وسهلته علاقاتنا المكثفة مع السلطات الليبية والعزم الإيطالي على دعم استقرار بلد قريب إلينا”، كما “يؤكد النجاح التزامنا ببذل قصارى جهدنا دائمًا، لكي نساعد ولا نترك مواطنينا الذين يواجهون صعوبات في الخارج».

هذا وتجدر الإشارة إلى أن السفارة الإيطالية في ليبيا ووحدة الأزمات التابعة لوزارة الشؤون الخارجية، تابعتا القضية باستمرار، وتلقيتا تأكيدات بشأن المعاملة والظروف الجيدة للبحارة خلال فترة احتجازهم.

