انفراجة في أزمة علاج مرضى الأورام الليبيين بتونس

المتوسط

أعلن رئيس لجنة علاج مرضي الأورام الليبيين بتونس الدكتور عبد السلام البدوي، انفراجة جديدة في أزمة علاج المرضى الليبيين في تونس، بعد تسديد مبلغ مسبق لإحدى المصحات المتعامل معها حتى لا يتوقف العلاج عن المرضى إضافة إلى قبول حالات جديدة للعلاج.

وعقد القائم بأعمال السفارة الليبية بتونس محمد المعلول، اجتماعا أمس الجمعة، مع مدير مصحة حنبعل التونسية سليم بن يدر التي يتلقى بها العلاج العدد الأكبر من مرضى الأورام الليبيين بتونس، بحضور رئيس لجنة علاج مرضى الأورام الليبيين بتونس الدكتور عبد السلام البدوي، والملحق الصحي بالسفارة الدكتور أشرف الراجحي.

وأسفر الاجتماع الليبي التونسي عن الاتفاق على تسديد مبلغ للمصحة مسبق حتى لا يتوقف العلاج عن المرضى وأيضا قبول حالات جديدة للعلاج بمصحة حنبعل المتخصصة.

