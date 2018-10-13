الوطنية للنفط تؤكد دعمها لشركة الجوف

ناقش وفد من المؤسسة الوطنية للنفط مع مسؤولي شركة الجوف للتقنية النفطية إيرادات الشركة ومصروفاتها منذ بداية عام 2018، ومدى جاهزية الشركة لتلبية احتياجات السوق المحلي.

وجاء ذلك خلال اجتماع عُقد بمقر شركة الجوف الرئيسي بمدينة بنغازي، اطلعت من خلاله المؤسسة الوطنية للنفط على إمكانيات الشركة ونشاطاتها.

وشارك في الاجتماع من جانب المؤسسة الوطنية، مدير إدارة الإنتاج، أنور عقيل، وعدد من الإداريين بمُختلف أقسام المؤسسة.

وعن شركة الجوف، شارك بالاجتماع عضور لجنة الإدارة للعمليات والتصنيع والمواد، إلى جانب مدراء ومختصين من أقسام التصنيع والإدارة المالية بالشركة.

وأعربت المؤسسة الوطنية للنفط عن كامل دعمها ومُساندتها لشركة التقنية النفطية في سبيل تمكينها من الوصول إلى أهدافها التي تخدم مُستوى إنتاج القطاع.

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