رئيس الإمداد الطبي: نقص الدواء ليس مسؤوليتنا وحدنا

قال رئيس لجنة الإمداد الطبي بوزارة الصحة في حكومة الوفاق الطاهر بالخير، أن نقص الدواء يعود إلى غياب لجنة العطاء العام المتوقفة عن العمل منذ العام 2012 ، مشيرا إلى ورود قرارات من المجلس الرئاسي حاليا بتنفيذ عطاءات شراء أدوية ، وقمنا بتنفيذها .

وأضاف خلال حديثه لبرنامج خلاصة ، الذي بثته قناة ليبيا أمس الجمعة ، أن عدم توفر الدواء ليس مسؤولية وزارة الصحة وحدها بل مسؤولية الجميع ، لافتا أن تدخل جهات خارجية بصلاحيات الإمداد الطبي أعاق عمله.

ونفى الطاهر علمه فيما يشاع عن صدور قرار بالسماح بشراء الأدوية من الشركات المتخصصة باستيرادها بالجملة ، مستبعدا صدوره .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا