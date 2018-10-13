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650 ألف يورو دعم فرنسي للانتخابات الليبية

تم النشر منذُ 26 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قدّمَت فرنسا ما تقدّر قيمته بستمئةٍ وخمسين ألفَ يورو، للمساهمَةِ في مشروع الأممِ المتحدةِ الانتخابيِّ في ليبيا، والذي يحملُ عنوانَ تعزيزِ الانتخاباتِ من أجلِ الشعبِ الليبيّ .

وذكرت السفارةُ الفرنسيّةُ في بيانٍ لها إنّ إجماليَّ الدعمِ الفرنسيّ المقدَّم بالخصوص يبلغ ثمانمئةٍ وخمسين ألفَ يورو، كان منها مبلغ مئتي ألفِ يورو، سلّمتها في ديسمبر من العام الماضي لمشروع الأممِ المتحدةِ الانتخابيِّ في ليبيا.

وأكّد البيانُ أنّ سفيرةَ فرنسا لدى ليبيا بياترس دو هيلن وقَّعت مع مدير مكتبِ برنامجِ الأممِ المتحدة الإنمائيّ في ليبيا سلطان هاجييف، اتفاقًا بتفاصيل الدعم.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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