السائح: لم نستلم قانون الإستفتاء على مسودة الدسستور من البرلمان

ليبيا – أكد رئيس المفوضية العليا للإنتخابات عماد السائح اليوم السبت عدم استلام قانون الاستفتاء على مسودة الدسستور من مجلس النواب حتى الان.

السائح اوضح في تصريح خاص لقناة ليبيا تابعته المرصد انه في هذه الحالة ستتاخر عملية الاستفتاء ، مشيراً إلى أن المدة التي تحتاجها المفوضية لاجراء العملية هي 90 يوماً.

يشار إلى أن الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق قد أكد في 13 سبتمبر الماضي اقرار قاون الاستفاء وانه سيتم إحالته إلى المفوضية العليا للانتخابات فور الإنتهاء من الإجراءات الإدارية الداخلية.

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