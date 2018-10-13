التعليم: مستمرون في إحالة كشوفات المعلمين المستفيدين من علاوة الحصة

قال مدير إدارة اﻻحتياط العام‏ بوزارة التعليم، فتحي الفاضلي، السبت إن الإدارة أحالت كشوفات جديدة لـ 12 مراقبة تعليم لإدارة الميزانية؛ تمهيدا لتجهيز صكوك علاوة الحصة.

وأشار الفاضلي في تصريح للرائد، إلى أن الإدارة حولت حتى الآن كشوفات 32 بلدية من أصل 61، مؤكدا العمل على تدقيقها وإحالتها فور الانتهاء من مراجعتها؛ للاستفادة من علاوة الحصة التي أقرتها وزارة التعليم .

يشار إلى أن علاوة الحصة المعتمدة من وزارة التعليم، هي عشرة دنانير للحصة من الصف الأول إلى الصف الرابع، و12 دينارًا للحصة من الصف الرابع وحتى التاسع، و15دينارًا للمرحلة الثانوية.

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