مؤسسة النفط تؤكد دعمها الكامل لشركة الجوف لتحسين أدائها

ليبيا – عقدت المؤسسة الوطنية للنفط خلال الأيام القليلة الماضية إجتماع فني هو الثاني مع شركة الجوف للتقنية النفطية بمقرها الرئيسي بمدينة بنغازي لاستعراض نشاطات الشركة طيلة الفترة الماضية ومناقشة الصعوبات التي تعيقها في تحقيق أهدافها.

الاجتماع تناول بحسب الموقع الرسمي للمؤسسة الميزانيات المعتمدة والايرادات والمصروفات للعام 2018 والإمكانيات المتوفرة حالياً من معدات وأجهزة ودرجة استعداد الشركة للمساهمة في تقديم أفضل الخدمات لتلبية احتياجات السوق المحلي على أكمل وجه في مجالات الخدمات النفطية.

وأكدت المؤسسة الوطنية للنفط على دعمها الكامل لشركة الجوف للتقنية النفطية على جميع الأصعدة لمساعدتها على تحقيق أهدافها والتحسين من أدائها.

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