المريمي: ماضون قدماً نحو غجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية

أكد مستشار رئيس مجلس النواب فتحي المريمي أن المجلس يمضي قدماً نحو إجراء الإنتخابات الرئاسية والبرلمانية بالطرق الدستورية والقانونية المتبعة في ليبيا .

وأضاف خلال تصريحات لوكالة “سبوتنيك ” الروسية أنه لايوجد أي تأجيل لإجراء الإنتخابات ومن الممكن ان تكون هناك مساعي خفية لتأجيلها.

وبيّن أنه سيتم الإستفتاء على الدستور ، موضحا أن الشعب وحده من يقرر و يصوت بنعم أو لا ، فإذا تم التصويت بلا سيتم انتخاب رئيس مؤقت للبلاد ، وإذا كانت النتيجة نعم فتوجد بالدستور صيغة لكيفية اجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية .

واستكمل قائلا أن هناك مسعى آخر للتوافق والإتفاق مع المجلس الأعلى للدولة بتشكيل مجلس رئاسي جديد وسيتم تحديد هذا المسار يوم الاثنين المقبل في جلسة مجلس النواب.

وعلّق على تعيين جيفري فلتمان مستشارا للمبعوث الخاص للأمم المتحدة بليبيا غسان سلامة أنه لن يكن مؤثرا على الشعب الليبي ، منوها الى أن الشعب قادر على التعامل مع كل الشخصيات ، ويعلم من سيكون لصالح بلاده أم لا.

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