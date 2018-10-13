برنت يتراجع وسط قفزة في المخزونات الأمريكية

تراجعت أسعار النفط اليوم مسجلة أول انخفاض أسبوعي في خمسة أسابيع في ظل ارتفاع قياسي في المخزونات الأمريكية.

وبحسب “رويترز”، هبطت العقود الأجلة لخام برنت 55 سنتا أو ما يعادل 0.64 في المائة، إلى 79.70 دولار للبرميل، بعدما تراجع 3.4 في المائة الخميس بعد هبوط حاد في أسواق الأسهم وإشارات على أن المخاوف بشأن أن الإمدادات كان مبالغا فيها.

وأصبح برنت على مسار الانخفاض بنحو 3.4 في المائة خلال الأسبوع المنصرم، في أكبر هبوط يشهده منذ نحو أربعة أشهر.

وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 13 سنتا، أو ما يعادل 0.13 في المائة، إلى 70.89 دولار للبرميل بعد أن هبطت 3 في المائة في الجلسة السابقة، وبات الخام على مسار الانخفاض بنحو 3.5 في المائة خلال هذا الأسبوع.

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