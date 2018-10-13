الرقابة الإدارية تباشر الدعوة في 117 قضية مسجلة و199 قضية مرحلة

العنوان-طرابل

صرحت هيئة الرقابة الإدارية بمجموعة من الاجراءات التي قامت باتخادا بناءاً على تقريرها السنوي حيث ذكرت أنها قامت بمخاطبة الجهات بمعالجة وتسوية الملاحظات والمخالفات وكذلك التحقيق ومباشرة الدعوة في عدد (117) قضية من أصل (118) قضية تم تسجيلها خلال الفترة، وعدد (199) قضية مرحلة من السابق، والتي تشكل مخالفات تأديبية وجرائم جنائية احيلت الى المجالس التأديبية والمحاكم المختصة ، بالاضافة الى إيقاف من تسبب في الحاق الضرر عن العمل وايقاف التصرف في حسابات الجهات التي لحقها الضرر لدى المصارف.

كما ذكرت أنه تم اصدار قرارات تأديبية في عدد (11) قضية ، ومخاطبة بعض الجهات بشأن المعالجة الإدارية في عدد (67) قضية وموضوع ، وكذلك الطعن أمام القضاء الإداري في عدد من القرارات المعيبة ، والتصرف بإحالة عدد من المواضيع إلى ديوان المحاسبة والنائب العام للاختصاص بالاضافة بحث ودراسة عدد (600) شكوى وبلاغ تلفتهما الهيئة واتخذ بشأنها الإجراءات اللازمة.

يذكر أن التقرير توصل إلى حزمة من التوصيات العامة والتي بلغ عددها(25) خمسة وعشرون تم أدراجها في نهاية التقرير، والتي احيلت الى مدير مكتب رئيس الهيئة بتاريخ 21/6/2018م لعرضها على رئيس الهيئة للاطلاع واتخاذ الإجراءات اللازمة للطباعة النهائية بعد الموافقة عليه.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية