«تعليم الوفاق» تعلن تشكيل لجنة لتنظيم التعليم الديني

قال وكيل وزارة التعليم في حكومة الوفاق عادل عموري، إن الوزارة بدأت في تشكيل لجان محلية لإعادة تنظيم التعليم الديني، مشيرًا إلى الاتفاق مع المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة “إيسيسكو” للتعاون في هذا الجانب.

وأضاف عموري في تغريدة عبر حسابه تويتر، السبت، أن وزارة التعليم لن تلغي التعليم الديني، بل ستعمل بكل جهدها على أن يكون وفق أسس تربوية ومهنية سليمة، بهدف عدم إشاعة الفكر المتطرف، حسب تعبيره.

ووفق الاتفاق الذي نشره عموري بين وزارة التعليم والإيسيسكو، فإن الأخيرة ستتولى المساهمة في إعداد برنامج للنهوض بالتربية الدينية والارتقاء بالمؤسسات التربوية، وتنظيم دورات وورش عمل لفائدة معلمي التربية الدينية.

وكان وكيل وزارة التعليم عادل عموري أعلن في وقت سابق عزم وزارته الكشف عن خطة لإعادة هيكلة التعليم الديني وتطويره.

