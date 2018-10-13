فرنسا تقدم دعما للانتخابات في ليبيا بقيمة 650 يورو

العنوان-طرابلس

أعلن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا، أن فرنسا قدمت دعما ماليا بقيمة 650 ألف يورو لزيادة مساهمتها في مشروع الأمم المتحدة الانتخابي لتعزيز الانتخابات في ليبيا.

وجاء ذلك خلال توقيع اتفاقية جديدة أمس الجمعة بين سفيرة فرنسا لدى ليبيا بياتريس دو هيلين، والمدير القطري لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي سلطان حاجييف لزيادة مساهمة فرنسا في مشروع الأممي الانتخابي للشعب الليبي، وفق ما ذكر البرنامج على موقعه الرسمي أمس.

وكانت فرنسا قد قدمت في ديسمبر 2017 دعما ماليا بقيمة 200 يورو لدعم المشروع الانتخابي في ليبيا، ليصل إجمالي المساهمة الفرنسية إلى 850 ألف يورو (أي ما يعادل مليون دولار).

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