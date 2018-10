المتوسط:

تم عقد اجتماع اليوم، من قبل مدير معهد تدريب الشرطة تاجوراء مع فريق من الإدارة العامة للأمن السواحل يترأسه رئيس غرفة العمليات البحرية وذلك للتعريف بالمؤسسة التدريبية.

وخلال الاجتماع، تمَّ الاتفاق على إقامة دورات تدريبية تخصصية في مجال أمن السواحل والعلوم الأمنية.

The post «معهد تاجوراء» يُنظم دورات تدريبية في مجال أمن السواحل appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية