مركز دريانة الصحي يناشد وزارة الصحة للالتفاف للمركز

دريانة 12 أكتوبر 2018 (وال) – ناشد مدير مركز دريانة الصحي، عبد الحميد محمد الخفيفي، وزارة الصحة بالحكومة الليبية المؤقتة، بضرورة توفير كوادر متخصصة تقوم بتركيب جهاز الأشعة، وباقي الأجهزة الموجودة في المستشفى منذ عام 2013م، وإلى الآن لم يتم النظر لهذه المتطلبات .

وأوضح الخفيفي أن المركز يعاني من نقص شديد في الكوادر الطبية من أطباء وممرضين.

وطالب بتوفير معمل للتحاليل الطبية والتي يوجد بها نقص في بعض الأجهزة؛ وطالب بتزويد قسم للإسعاف والطوارئ باحتياجاته.

وأضاف نحن في أمس الحاجه لتوفير سيارة إسعاف لنقل الحالات الحرجة والحوادث وحالات الغرق باعتبار أن المركز الصحي قريب جداً من البحر وخاصة ذروة ارتياد المصطافين للشاطيء.

ومن جهته، قال نائب عام مدير مركز دريانه الصحي، فرج العقوري، أن المركز الصحي دريانه يعاني من نواقص أساسيه وتعطيل في كل متطلباتنا منها عدم رفع مركز دريانه الصحي إلى مستشفى قروي بسعة (10) أسرة. حيث تم رفع مركز “بطه، وفرزوغه، والنواقيه، وقرناده، ومركز دريانه” لم يتم ذلك حتى الآن، مع أننا تقدمنا بالطلب منذ عام 2015.

وتابع العقوري، لقد طلبنا من وزير الصحة في الحكومة المؤقتة بالقيام بزيارة مركز دريانه الصحي، ولكن لم نجد رداً ونتساءل لماذا كل هذا التعطيل وعدم الاهتمام بالمركز الصحي دريانه.

وبين العقوري أن المركز الصحي دريانة يعاني من عدم توفير خدمات عامه للمستشفى من نقص في كادر النظافة وغالبا نحن من يقوم بأعمال نظافة المركز، وتوفير كل مستلزمات النظافة على حسابنا الشخصي خوفا على صحة المرضى من انتشار الأمراض المعديه.

وناشد العقوري الوكيل العام لوزارة الصحة بنغازي الكبرى، الدكتور نادر كويري بالنظر إلى متطلبات المركز واحتياجاته وتركيب ههذِّه الأجهزة ولكن لازلنا ننتظر.(وال-دريانة) ب خ/ س ع

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