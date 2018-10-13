الخطوط الافريقية : أزمة العالقين بمطار اسطنبول لازالت قائمة

ليبيا – أكد الناطق بأسم شركة الخطوط الإفريقية عمران الزبادي بأن الوقفة الأحتجاجية التي أقامها العاملون بالشركة أتت ثمارها وتم أستدعاء مجلسي إدارة الشركة الإفريقية والطيران القابضة من قبل المجلس الرئاسي لمناقشة المشاكل التي تواجهها الشركة وتم تحويل المستندات للجنة القانونية لمراجعتها.
الزبادي أوضح في اتصال هاتفي عبر قناة النبأ تابعته المرصد بأن السبب الرئيسي لكل ما يحدث في الشركة هو الانقسام داخل مجلس الإدارة منذ عامين وأوصل الشركة إلى الهاوية حسب تعبيره ، معلناً بأن القائمين على الشركة ومن خلال الوقفة الاحتجاجية طالبوا بتشكيل مجلس إدارة جديد يعكس الروح الحقيقة التي تسود بين العاملين في الشركة الذين لا يتجاوز عددهم الـ 2000 موظف والساعين للحفاظ عليها ودعمها ولحلحة مشاكلها ،والمتمثلة في الديون المتراكمة ،والطائرات المتعطلة بسبب قطع الغيار .
الناطق الرسمي أشار لأستمرار أزمة العالقين في مطار أسطنبول وبأن الأزمة في طريقها للإنفراج أذا ما استجاب مصرف ليبيا لدفع جزء من الديون المتراكمة موقتاً حتى تتمكن الشركة من إعادة المسافرين .
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