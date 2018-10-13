الخطوط الافريقية : أزمة العالقين بمطار اسطنبول لازالت قائمة

ليبيا – أكد الناطق بأسم شركة الخطوط الإفريقية عمران الزبادي بأن الوقفة الأحتجاجية التي أقامها العاملون بالشركة أتت ثمارها وتم أستدعاء مجلسي إدارة الشركة الإفريقية والطيران القابضة من قبل المجلس الرئاسي لمناقشة المشاكل التي تواجهها الشركة وتم تحويل المستندات للجنة القانونية لمراجعتها.

الزبادي أوضح في اتصال هاتفي عبر قناة النبأ تابعته المرصد بأن السبب الرئيسي لكل ما يحدث في الشركة هو الانقسام داخل مجلس الإدارة منذ عامين وأوصل الشركة إلى الهاوية حسب تعبيره ، معلناً بأن القائمين على الشركة ومن خلال الوقفة الاحتجاجية طالبوا بتشكيل مجلس إدارة جديد يعكس الروح الحقيقة التي تسود بين العاملين في الشركة الذين لا يتجاوز عددهم الـ 2000 موظف والساعين للحفاظ عليها ودعمها ولحلحة مشاكلها ،والمتمثلة في الديون المتراكمة ،والطائرات المتعطلة بسبب قطع الغيار .

الناطق الرسمي أشار لأستمرار أزمة العالقين في مطار أسطنبول وبأن الأزمة في طريقها للإنفراج أذا ما استجاب مصرف ليبيا لدفع جزء من الديون المتراكمة موقتاً حتى تتمكن الشركة من إعادة المسافرين .

يشار إلى أنه وطيلة عامين من تولي السراج للجمعية العمومية لشركة الطيران القابضة والمالكة لشركة الخطوط الإفريقية أصدرت عدة محاكم ليبية أحكاماً ببطلان قرارات صادرة عن رئيس المجلس الرئاسي بما فيها توليه رئاسة الجمعيات العمومية للمؤسسات الاقتصادية الليبية بسبب عدم مشروعية المجلس من الناحية السياسية والقانونية لعدم نيله ثقة مجلس النواب وفقاً للإتفاق السياسي الموقع فى ديسمبر 2015 مايعني أن كل مايصدر عنه يعد منعدماً ولا أثر قانوني له على إعتباره مغتصباً للسلطة وفقاً لمنطوق تلك الأحكام .

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