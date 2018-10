المتوسط:

أكدت مديرة مكتب الإعلام بوزارة الصحة بحكومة الوفاق وداد بو النيران، السبت، أن البعوض المنتشر في طرابلس لا يعدّ ناقلًا لأي نوع من الأمراض، وهو يكثر في الخريف عقب سقوط الأمطار لتوفر الظروف الملائمة له.

وذكرت بو النيران، على حسابها في تويتر، أن لسعة البعوض تسبب التهابًا سطحيًّا في الجلد يستمر من 3 إلى 4 أيام، منبهة إلى أنه إذا ساءت حالة المصاب باللسع فعليه أخذ حقنة من مضاد الهيستامين في أقرب مركز صحي.

وأكد بو النيران أن المركز الوطني لمكافحة الأمراض سيبدأ غدًا حملة لرش البعوض بالمبيدات، لافتة إلى أن هذا البعوض انتشر كذلك في 2016، ويسمى “البعوض المزعج” وهو قادم من أوروبا، ويعدّ فصل الخريف موسم تزاوج لهذا النوع من البعوض.

يذكر أن مدينة طرابلس تشهد هذه الأيام انتشارًا ملحوظًا للبعوض، الذي سببت لسعاته طفحًا جلديًّا لدى العديد من المواطنين.

The post «صحة الوفاق» تكشف مدى خطورة البعوض المنتشر في طرابلس appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية