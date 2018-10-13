فنوش: لدينا جيش واحد وأطراف مسلحة

قال المحلل السياسي عبدالحكيم فنوش، إن مسألة توحيد المؤسسة العسكرية في أساسها خاطئة، إذ لا توجد سوى مؤسسة عسكرية واحدة وما عداها أطراف مسلحة في المنطقة الغربية لا يمكن اعتبارها مؤسسة قائمة على تراتبية عسكرية حقيقة .

وأضاف فنوش، في حديث لبرنامج “LIVE “، على قناة “218 نيوز”، السبت، تعليقا على استئناف اجتماعات توحيد المؤسسة العسكرية وبتنسيق مصري والذي كشفت عنه مصادر خاصة لـ218، أن هذه الجهود لا تعكس حقيقة ما يحدث من حراك عسكري في البلاد.

وأوضح أنه لا يوجد في ليبيا سوى قيادة واحدة وجيش واحد، فإما أن ترضى كل الأطراف الأخرى بالانضمام إلى هذه المؤسسة وإلا فكل هذه الجهود تعد عبثية، بحسب وصفه.

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