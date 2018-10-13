مُحلل: 200 ألف عسكري يتبعون للجماعات المسلحة

قال المحلل السياسي المصري أحمد عطا، إن أكثر من 200 ألف عسكري ليبي يأخذون رواتبهم من الدولة ويتلقون أوامرهم من قيادات الجماعات المسلحة، معتبرا ذلك إشكالية كبيرة تواجه الجيش الليبي.

وأضاف عطا، في حديث لبرنامج “LIVE “، على قناة “218 نيوز”، السبت، إن أهمية توحيد الجيش الليبي متعلقة بتأمين عمق الأمن المصري، بحسب تعبيره، مضيفا أن دول الجوار الليبي اجتمعت عدة مرات من أجل تأمين حدودها مع ليبيا وتأمين الأمن الليبي.

وتساءل عن كيفية توحيد المؤسسة العسكرية في ظل وجود مثل هذا المشاكل، مبينا أن هناك مشاكل أخرى تتعلق بالحدود خاصة تهريب السلاح وتجارة المخدرات والهجرة غير القانونية والاتجار بالبشر، وهذه التجاوزات تمس كيانات في ليبيا.

وشدد عطا على وجوب أن تكون هناك رؤية مشتركة بين القوى الفاعلة في ليبيا تتوصل من خلالها إلى توحيد البلاد وتوحيد أمنها القومي.

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