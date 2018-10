المتوسط:

عقد رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الليبية، الفريق عبد الرازق الناظوري، اجتماعاً موسعاً اليوم السبت، مع رئيس وأعضاء المحكمة العسكرية الدائمة، لمناقشة أخر المستجدات فيما يتعلق بالقضايا الأمنية المرتبطة بالجماعات الارهابية وآلية تنفيذ الأحكام.

وحضر الاجتماع بحسب ما ذكره المكتب الإعلامي لرئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الليبية على صفحته الرسمية بـ “فيسبوك”، عدد من وكلاء النيابة العسكرية ومدير إدارة الشرطة العسكرية.

وأكد “الناظوري”، خلال الاجتماع، ضرورة المحافظة علي سير العملية القانونية والقضائية بشكلها الصحيح والعمل على إصدار الأحكام بحق العناصر الإرهابية والموالين لهم وفق القانون والقضاء العسكري الليبي.

وأضاف رئيس الأركان، أنه سيقدم كافة الدعم لأعضاء المحكمة العسكرية حتى يتمكنوا من اداء أعمالهم ومهامهم بشكل أفضل.

The post «الناظوري» يناقش أخر مستجدات قضايا الجماعات الإرهابية appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية