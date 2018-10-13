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الصحة: لا خوف من لسعات “البعوضة المزعجة “

تم النشر منذُ 9 دقائق
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

طمأن مدير إدارة الأمراض المشتركة بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض “أحمد القراري” مواطني طرابلس بأن البعوض الذي انتشر مؤخراً في المدينة لا يتسبب في نقل أي نوع من الأمراض .

ونفى القراري عبر اعلان نقلته الصفحة الرسمية لوزارة الصحة بحكومة الوفاق ، أن تسبب لسعات هذا البعوض المعروف باسم ” البعوضة المزعجة ” اية مضاعفات ، موضحاً أن لسعتها تؤدي الى حدوث تورم سطحي على الجلد يستمر من ثلاثة الى اربعة ايام فقط ، مؤكداً بأن حقنة من مضاد ” الهيستامين ” كفيلة بعلاج المصاب في اسواء الحالات ، مشيراً الى توافر مثل هذه الحقن في المراكز الصحية بطرابلس .

واوضح القراري ان المركز الوطني لمكافحة الامراض كان قد اجرى خلال عام 2016 دراسات حول هذا النوع من البعوض القادم من اوروبا ، والذي يكثر انتشاره خلال فصل الخريف نظراً لوجود الظروف الملائمة ، منوهاً الى ان سبب التورم الجلدي للسعة البعوض يكمن في ترك هذا النوع كمية من لعابه في جسم الانسان اثناء اللسع .

واعلن القراري ان المركز جهز حملة لرش البعوض سيشرع في تنفيذها اليوم الأحد داخل مدينة طرابلس .

يشار الى أن عددا من الاصابات بلسعات البعوض كانت قد سًجلت في بعض المراكز الصحية بمدينة طرابلس ، تسببت في ظهور التهابات سطحية على الجلد ، الامر الذي سبب في بث الخوف من اعراض وعواقب مثل هذه الاصابات بعد ان اتسعت رقعة تناقل الخبر على مواقع التواصل الاجتماعي ، زادت من مخاوف المواطنين في ظل عدم وجود تفاعل سريع من الجهات المختصة لطمأنتهم وارشادهم الى طرق الوقاية والعلاج ، ومدى خطر الاصابة .

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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