الصحة: لا خوف من لسعات “البعوضة المزعجة “

طمأن مدير إدارة الأمراض المشتركة بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض “أحمد القراري” مواطني طرابلس بأن البعوض الذي انتشر مؤخراً في المدينة لا يتسبب في نقل أي نوع من الأمراض .

ونفى القراري عبر اعلان نقلته الصفحة الرسمية لوزارة الصحة بحكومة الوفاق ، أن تسبب لسعات هذا البعوض المعروف باسم ” البعوضة المزعجة ” اية مضاعفات ، موضحاً أن لسعتها تؤدي الى حدوث تورم سطحي على الجلد يستمر من ثلاثة الى اربعة ايام فقط ، مؤكداً بأن حقنة من مضاد ” الهيستامين ” كفيلة بعلاج المصاب في اسواء الحالات ، مشيراً الى توافر مثل هذه الحقن في المراكز الصحية بطرابلس .

واوضح القراري ان المركز الوطني لمكافحة الامراض كان قد اجرى خلال عام 2016 دراسات حول هذا النوع من البعوض القادم من اوروبا ، والذي يكثر انتشاره خلال فصل الخريف نظراً لوجود الظروف الملائمة ، منوهاً الى ان سبب التورم الجلدي للسعة البعوض يكمن في ترك هذا النوع كمية من لعابه في جسم الانسان اثناء اللسع .

واعلن القراري ان المركز جهز حملة لرش البعوض سيشرع في تنفيذها اليوم الأحد داخل مدينة طرابلس .

يشار الى أن عددا من الاصابات بلسعات البعوض كانت قد سًجلت في بعض المراكز الصحية بمدينة طرابلس ، تسببت في ظهور التهابات سطحية على الجلد ، الامر الذي سبب في بث الخوف من اعراض وعواقب مثل هذه الاصابات بعد ان اتسعت رقعة تناقل الخبر على مواقع التواصل الاجتماعي ، زادت من مخاوف المواطنين في ظل عدم وجود تفاعل سريع من الجهات المختصة لطمأنتهم وارشادهم الى طرق الوقاية والعلاج ، ومدى خطر الاصابة .

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