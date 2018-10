المتوسط:

نشرت صفحة اللواء 106، صور تبين جانب من تدريبات الدفعة الثامنة لمنتسبي اللواء 106 مجحفل بمركز تدريب الكرامة التابع للواء.

وأوضحت أن المتدربون يتلقوا تدريبات عالية من خلال مدربين أكفاء للاستجابة للتهديدات الأمنية المختلفة، وضمان السلام والاستقرار والأمن الليبي، ومواجهة جماعات الإرهاب والتطرف وحماية الوطن من أي عدوان خارجي.

وأكدت أن ذلك من خلال الالتزام بقواعد الضبط والربط العسكري وتعلم قواعد الاشتباك وفنون القتال ورفع اللياقة البدنية ليكونوا على جاهزية عالية.

The post بالصور.. تدريبات منتسبي «اللواء 106» لمواجهة التهديدات الأمنية appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية