«صبايا الخير» تقدم حقائب مدرسية مجانية للأسر الفقيرة بالمرج

قدمت منظمة «صبايا الخير» للأعمال الخيرية بمدينة المرج، اليوم السبت، حقائب مدرسية مجانية للأسر المعيلة والأيتام، بلغ عددها 173 حقيبة.

ويأتي هذا العمل بالتزامن مع انطلاق العام الدراسي وتخفيفًا عن كاهل أولياء الأمور، وقالت أحدى المشرفات بالمنظمة، سدينة الدرسى: إن الحملة الخيرية للجمعية انطلقت عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحت شعار” أمة إقرأ تقرأ، وأسهم ولو بقلم” وذلك لمساعدة طلبة المدارس بكافة المراحل التعليمية.

وتضمنت الحقيبة المجانية الزي المدرسي، الكتب، والمستلزمات الدراسية الكافية لنهاية الفصل الدراسي الأول، وتجاوزت تكلفة الحقائب بحسب المشرفة عشرين ألف دينار ليبي، تم جمعها من الخيرين بالمدينة، وقد وزعت الحقائب من داخل مقر الجمعية على عدد مائة عائلة مقيدة بسجلات الجمعية، وهم من محدودي الدخل والأسر المعوزة

