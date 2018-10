قناة مصرية تكشف موعد تسليم الإرهابي «هشام عشماوي» للقاهرة

نقل الإعلامي المصري الدكتور محمد الباز، عن مصادر وصفها بـ«الليبية العسكرية المطلعة»، أن مصر من المقرر أن تتسلم الإرهابي هشام عشماوي من الجيش الوطني الليبي خلال الأسبوع الجاري.

وكشف «الباز»، تفاصيل جديدة عن القبض على الإرهابي هشام عشماوي في مدينة درنة الليبية؛ قائلا: «هشام عشماوي أصيب بحالة ذهول كبيرة عندما تم القبض عليه، لدرجة أنه لم يتمكن من تفجير نفسه بالحزام الناسف الذي أعده».

وأضاف نقلا عما وصفها بالمصادر الليبية المطلعة: «إن الإرهابي هشام عشماوي يتواجد في سجن بقرية قرنادة، وتؤمنه الكتيبة 165 مشاة الليبية، ومحاط بعدة مزارع»، مؤكدا أن مصر قد تتسلم الإرهابي هشام عشماوي خلال الأسبوع الجاري.

