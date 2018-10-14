داخلية الوفاق تؤكد حاجة تنفيذ الترتيبات الأمنية فى طرابلس لوقت ومراحل طويلة

ليبيا – أعلن مدير إدارة التفتيش و المتابعة بوزارة داخلية حكومة الوفاق محمد البكوش الجمعة عن البدء في تنفيذ الترتيبات الأمنية.

البكوش كشف خلال تصريح أذيع على قناة”ليبيا بانوراما” أمس الجمعة وتابعته صحيفة المرصد عن بدء لجنة السجون في تصنيف السجناء داخل سجن معيتيقة وغيره من أماكن الإحتجاز.

وتابع قائلاً:”باشر عبدالسلام عاشور ومن معه في الترتيبات الأمنية ومن ضمنها ما قد سبق الكلام عنه كاستلام تأمين مطار معيتيقة والمصارف التي تقع تحت حماية مصلحة أمن المرافق و المنشآت بالإضافة لإستلام قوة العمليات الخاصة للميناء “.

كما أكد مدير إدارة التفتيش و المتابعة بوزارة الداخلية على أن تنفيذ الترتيبات الأمنية لا يمكن أن يتم بشكل عاجل بل على مراحل لأن معالجة ذك يتطلب وقت ومراحل طويلة ، وفقا لقوله .

المرصد – متابعات

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