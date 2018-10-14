دورة في بنغازي لتطوير المفتشين والمعلمات والمعلمين

تقرير|218

“بناء القدرات أولاً” .. شعار إختاره القائمون على البرنامج التدريبي لإعداد المدربين في إستراتيجيات وطرائق التدريس الحديثة بإشراف المركز العام للتدريب وتطوير التعليم مستهدفاً 46 متدرباً .

الجامعة الدولية من احتضن البرنامج التدريبي تحت إشراف المركز العام للتدريب وتطوير التعليم وتنفيذ مكتب التطوير والتدريب بنغازي وكانت مدة الدورة شهر ونصف .

استهدفت الدورة المفتشين التربويين والمعلمين والمعلمات وخاصة معلمي اللغة العربية والعلوم والحاسوب بهدف تطوير المعلم وإعداده إعدادا يعتمد عليه في توصيل كل الطرائق التدريسية العلمية والحديثة للطالب .

وذكرت الأستاذة فاطمة المجبري رئيسة اللجنة المنظمة للحفل الختامي واختصاصية تطوير تربوي أن المتدربين من بنغازي وبنينا وسيدي خليفة وسلوق وقمينس والمرج

تم خلال الحفل الختامي تكريم المتدربين بحضور مسؤول قطاع التربية والتعليم بنغازي وعدد من موظفي ديوان التعليم ورئيس قسم الإعلام ومدير مكتب امتحانات بنغازي وضيوف من المرج وسلوق وقمينس.

تركز التدريب على تطوير أساليب المعلمين في إيصال المعلومات للطالب بطريقة أكثر إحترافية وتطور في خطة جديدة لإصلاح المنظومة التعليمية في ليبيا خاصة وأنها الأساس للبناء .

تغييرات جذرية يسعى لها المعلم والوزارة لتطوير المنظومة التربوية والتعليمية لبناء مستقبل أفضل للطالب في حياته التعليمية.

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