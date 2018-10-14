صور | الحرس البلدي يواصل مداهمة المطاعم والقصابين فى طرابلس

ليبيا – قام أعضاء الحرس البلدي بفرع طرابلس رفقة دوريات من الأدارة العامة للأمن المركزي وبالتنسيق مع مكتب الأصحاح البيئي بتشميع وأغلاق بعض المحلات والقصابين لبيعهم لحوم غير صالحة للأستهلاك وعدم توفر الشروط الصحية بالمكان.

اضغط لمشاهدة عرض الشرائح.

جاء ذلك بعد قيام جهاز الحرس البلدي بجولة تفقدية للتفتيش على المحلات والمطاعم والمقاهي بسوق الحوت في شارع الرشيد وبعض المطاعم في شارع عمر المختار وسط العاصمة طرابلس .

كما أعلن الحرس البلدي عن ضبط محلات تبيع مواد غذائية منتهية الصلاحية مع أنذار بعض القصابين والمحال لعدم إيفائهم بالأشتراطات الصحية مؤكداً إتخاذ عناصره للإجراءات القانونية اللازمة فى ظل تواصل حملاتهم بأماكن أخرى .

https://web.facebook.com/ObservatoryLY/videos/740109786321581/?t=4

وكان الجهاز قد شن حملة واسعة النطاق فى بلدية سوق الجمعة شرقي العاصمة تمكن خلالها من قفل ومخالفة بعض المحال والمطاعم ومقاهي المأكولات السريعة ومعامل الخبز والخبيز لعدم إستيفائها شرط النظافة الأمر الذى لاقى إستحسان المواطنين الذين طالبوا بتوسعة الحملات .

المرصد – متابعات

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية