الفريق عبدالرازق الناظوري يعقد اجتماعاً موسعاً مع رئيس وأعضاء المحكمة العسكرية الدائمة

المرج 14 أكتوبر 2018 (وال) -عقد رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، سيادة الفريق عبدالرازق الناظوري، اجتماعاً موسعاً مع رئيس وأعضاء المحكمة العسكرية الدائمة.

وحضر الاجتماع عدد من وكلاء النيابة العسكرية، ومدير إدارة الشرطة العسكرية، واستمع سيادة الفريق للسيد رئيس المحكمة وأعضاءها حول أخر المستجدات في ما يتعلق بالقضايا الأمنية المرتبطة بالجماعات الإرهابية آلية تنفيذ الأحكام.

وأكد سيادة الفريق خلال الاجتماع على المحافظة على سير العملية القانونية والقضائية بشكلها الصحيح والعمل على إصدار الأحكام بحق العناصر الإرهابية والموالين لهم وفق القانون و أحكام القضاء العسكري الليبي.

كما أكد سيادته على أنه سيقدم كل الدعم لأعضاء المحكمة العسكرية حتى يتمكنوا من آداء أعمالهم ومهامهم بشكل أفضل.(وال- المرج) ب ع / س ع

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