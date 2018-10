سرت تحصر المساكن المدمرة خلال الحرب ضد «داعش»

أعلن جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق بمدينة سرت استلام ملفات المواطنين المدمرة مساكنهم خلال الحرب الأخيرة ضد تنظيم داعش عن طريق قطاع الاسكان والمرافق وفق المستندات المطلوبة.

وأكد الجهاز عبر صفحته الرسمية على فيسبوك بأن الاجتماعات بين الجهاز وقطاع الإسكان والمرافق وجهاز الرقابة الإدارية وبلدية سرت أسفرت عن وضع آلية لتنفيذ بنود القرار(661) لعام 2018.

ويقضي الاتفاق بسريان القرار (271) على المباني المدمرة بمدينة سرت بعد حرب البنيان الرصوص ضد تنظيم داعش الإرهابي والتي أتت على معظم أحياء المدينة وفقاً للجهاز.

وأوضح الجهاز للمواطنين من خلال لقاءات أذاعها عبر إذاعة سرت المحلية كيفية التقديم وآلية عمل لجان الحصر والتعويض مؤكداً توفر النموذج الرسمي والمتعلق بالتقديم للتعويض عن البيوت المدمرة عبر مكاتب الأشغال العامة بالمدنية .

وختم جهاز تنفيذ المشروعات بضرورة تعبئة المتضرر صاحب الطلب للنموذج رقم (1) ويترك النموذج (2) لتعبئته من قبل لجان التققيم المتخصصة بحصر الأضرار وتقديرها.

