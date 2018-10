«أمن شحات»: هدفنا حماية الوطن والمواطن.. ونحذر من أي أفعال تخريبية

أعلنت مديرية أمن شحات حالة الاستنفار الكامل على المدينة مؤكدة أنها ستضرب بيد من حديد كل من يحاول بمساس أمن الوطن أو المواطن أو يحول الاعتداء على مؤسسات الدولة.

وقالت المديرية إن ذلك يأتي بناء على التعليمات الصادرة من العميد دكتور محمد فرج مدير أمن شحات، الذي شدد على أن أي شخص يثبت تورطه في أي جرائم تمس أمن الوطن والمواطن سيتعرض للمساءلة القانونية.

ووجهت مديرية أمن شحات تحذيرا شديدا من أي تجمهر من أجل التخريب أو زعزعة الأمن، مؤكدة أن مرتكبي تلك المخالفات سوف يتعرض للمسألة القانونية.

