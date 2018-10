الحرس البلدي يشن حملة مكبرة على المطاعم والقصابين بطرابلس

شن أعضاء الحرس البلدي بفرع طرابلس رفقة دوريات من الإدارة العامة للأمن المركزي وبالتنسيق مع مكتب الأصحاح البيئي حملة مكبرة على المطاعم بالمدينة أسفرت عن تشميع وإغلاق بعض المحلات والقصابين لبيعهم لحوم غير صالحة للأستهلاك وعدم توفر الشروط الصحية بالمكان.

جاء ذلك بعد قيام جهاز الحرس البلدي بجولة تفقدية للتفتيش على المحلات والمطاعم والمقاهي بسوق الحوت في شارع الرشيد وبعض المطاعم في شارع عمر المختار وسط العاصمة طرابلس.

أعلن الحرس البلدي عن ضبط محلات تبيع مواد غذائية منتهية الصلاحية مع أنذار بعض القصابين والمحال لعدم إيفائهم بالأشتراطات الصحية مؤكداً إتخاذ عناصره للإجراءات القانونية اللازمة فى ظل تواصل حملاتهم بأماكن أخرى.

وشن الجهاز حملة واسعة النطاق فى بلدية سوق الجمعة شرقي العاصمة خلال الأسبوع الماضي تمكن خلالها من قفل ومخالفة بعض المحال والمطاعم ومقاهي المأكولات السريعة ومعامل الخبز والخبيز لعدم إستيفائها شرط النظافة الأمر الذى لاقى إستحسان المواطنين الذين طالبوا بتوسعة هذه الحملات .

