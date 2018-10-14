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البحر والشمس لأجل بنغازي أجمل

تم النشر منذُ 2 ساعتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

 متابعة | 218 
شهدت مدينة بنغازي انطلاق حملة البحر والشمس الدولية لتنظيف شاطئ وقاع البحر بمشاركة مؤسسات المجتمع المدني .

سواعد الخيرين تقوم بتنظيف شواطئ بحر المدينة ، لتكون رماله أكثر بريقا ولمعانا .. إنها حملة البحر والشمس تسير على قدم وساق .

هذه الحملة ضمن مهرجان ليبيا للألوان في عامه الثامن الذي انطلق في العاشر من هذا الشهر .

الجهات المشاركة في الحملة، أكاديمية دار السلام للتدريب والتطوير-مكتب النشاط المدرسي بنغازى- مفوضية كشاف بنغازى- مؤسسة بنغازى الأمل- منظمة الأمل الواعد- نادى برنيق التحصصي- مركز بنغازى للغوص-شركة الكرام- نادى صقور بنغازى للقفز بالمظلات-صنف الهندسة العسكرية- مديرية أمن بنغازى- الجمعية الليبية لحماية الأحياء البحرية- فريق الإعلام والتوعية البيئية .

شعار الحملة يعكس حرص أبناء بنغازي على جمالية مدينتهم : “شركاء في الحياة .. شركاء في المسئولية .. شركاء في التنمية ” .

عمل تطوعي تكافلي يعكس مدى حرص أبناء بنغازي على جعل مدينتهم بكل تفاصيلها مدينة جاذبة وجميلة .

 

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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