لجنة الإمداد الطبي بحكومة الوفاق تحمّل الجميع مسؤولية عدم توفر الدواء

ليبيا – أرجع رئيس لجنة الإمداد الطبي بوزارة الصحة في حكومة الوفاق الطاهر بالخير نقص الدواء إلى غياب لجنة العطاء العام المتوقفة عن العمل منذ العام 2012 ، مشيراً إلى ورود قرارات من المجلس الرئاسي حالياً بتنفيذ عطاءات شراء أدوية حيث تم تنفيذها.

بالخير أشار في مداخلة له عبر برنامج” خلاصة” الذي يذاع على قناة ” ليبيا روحها الوطن ” وتابعته صحيفه المرصد الى أن عدم توفر الدواء ليس مسؤولية وزارة الصحة وحدها بل مسؤولية الجميع، لافتاً أن تدخل جهات خارجية بصلاحيات الإمداد الطبي أعاق عمله.

ونفى رئيس لجنة الإمداد الطبي بوزارة الصحة في حكومة الوفاق علمه عن ما يشاع حول صدور قرار بالسماح بشراء الأدوية من الشركات المتخصصة باستيرادها بالجملة مستبعداً صدور هذا القرار من الأساس .

المرصد – متابعات

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