«داخلية الوفاق»: تنفيذ الترتيبات الأمنية بطرابلس تحتاج وقتا طويلا

أكد مدير إدارة التفتيش والمتابعة بوزارة داخلية حكومة الوفاق، محمد البكوش، البدء في تنفيذ الترتيبات الأمنية في العاصمة طرابلس، لافتا إلى أنها ستحتاج وقتا طويلا.

وكشف البكوش خلال تصريح أذيع على قناة ”ليبيا بانوراما” أمس الجمعة عن بدء لجنة السجون في تصنيف السجناء داخل سجن معيتيقة وغيره من أماكن الاحتجاز.

وتابع قائلاً:”باشر عبدالسلام عاشور ومن معه في الترتيبات الأمنية ومن ضمنها ما قد سبق الكلام عنه كاستلام تأمين مطار معيتيقة والمصارف التي تقع تحت حماية مصلحة أمن المرافق و المنشآت بالإضافة لإستلام قوة العمليات الخاصة للميناء“.

