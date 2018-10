انطلاق بطولة الزاوية المفتوحة للدراجات الجبلية

انطلقت أمس السبت بغابة جودائم فعاليات المرحلة الأولى لبطولة الزاوية للدرجات الجبلية لمسافة (5) كيلو مترات بين الأشجار بمشاركة 40 دراجا من مدينتي الزاوية وطرابلس.

وأشرفت جمعية الأحبة لخدمات الشباب والرياضة بالتعاون مع الاتحاد العام الليبي للدراجات و جروب ومحبي الدراجات الجبلية و مكتب النشاط المدرسي الزاوية المدينة ومديرية امن الزاوية ونادي الحمام الزاجل والاتحاد الفرعي لكرة القدم بالمنطقة الغربية، على تنظيم الحدث.

وجاءت نتائج السباق كالاتي:

فئة البراعم:

المركز الأول / محمد ناجي حنيش

المركز الثاني/ عبد المهيمن ناصر عدال

المركز الثالث/ ياسين محمد حنيش

فئة الناشئين:

المركز الأول/ عبد الرحمن محمد الرسي

المركز الثاني/ عبد الكريم نبيل كوديخة

المركز الثالث/ مؤيد نورالدين الغوج

فئة الكبار:

المركز الأول / أنور الدكام

المركز الثاني/ ناصر حواص

