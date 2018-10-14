مصادر: مسلحون ملثمون يقيمون نقطة استيقاف متحركة جنوب سرت

قالت مصادر أمنية وشهود عيان إن مسلحين ملثمين مصحوبين بسيارات عسكرية عليها رايات سوداء، أقاموا نقطة استيقاف متحركة عند الكيلو متر 70 جنوب سرت على طريق أبوهادي- ودان.

وأضافت المصادر في تصريح إلى «بوابة الوسط» أن المسلحين نصبوا بوابتهم في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت، وفتّشوا السيارات المارة، ما سبب حالة من الرعب لركاب تلك السيارات، مرجحة أن يكون هؤلاء المسلحون من بين عناصر تنظيم «داعش» الفارة من مدينة سرت.

وأوضحت المصادر نقلاً عن شهود عيان أن «المسلحين يبقون لفترة بسيطة في مكان معين، ثم ينتقلون إلى مكان آخر ويحتمون بعدها بالوديان الموجود في محيط المنطقة».

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