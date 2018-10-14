الشرق الاوسط: غسان سلامة يرفض هيمنة المليشيا على طرابلس ويكشف سبب تأخير الانتخابات وحقيقة نشر «القبعات الزرق»

اعترف المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، بأن مشكلة «شرعية المؤسسات» لا تزال قائمة في ليبيا، وأن الخلاف في هذا الشأن معضلة لا تحل إلا بانتخابات؛ قال إنه يعمل على إجرائها في أمد قريب، مشيرا إلى العوائق التي قد تحول دون تنفيذ هذا الاستحقاق بحلول نهاية العام.

وأبدى سلامة معارضته لهيمنة أي ميليشيا على طرابلس، سواء من داخلها أو من خارجها، وذلك بعد أسابيع قليلة من وقف لإطلاق النار برعاية البعثة، بين ميليشيات عدة كانت تتنافس بالأسلحة الثقيلة للسيطرة على العاصمة. وقال: إن طرابلس «كيكة» يتطلع إليها الكل، لكن ليس هناك طرف قادر على فرض وجوده عليها بسبب تنوع أصول أبنائها قبلياً وجهوياً.

وشدد على أن البعثة الأممية لن تعترف بأي طرف عسكري يدخل إلى طرابلس بالقوة، ويمس الحكومة القائمة، كما أنها لن تقبل بتغول الميليشيات داخل طرابلس على الحكومة. وأوضح: «نحن نقبل بتغيير الحكومة وتغيير أعضاء المجلس الرئاسي، ولا نتمسك بأي شخص بعينه، ولكن لا نقبل بتفكير انقلابي، أو أن تأتي مدينة أو ميليشيا من خارج طرابلس وتغير الأوضاع السياسية بالقوة».

وأكد سلامة، في حوار مطول مع «الشرق الأوسط»، أمس، أن «مجلس الأمن لن ينشر (قبعات زرقاً) في ليبيا، لأن البعثة الأممية هناك للعمل السياسي، وليست لحفظ سلام». وقال إن «هناك دولاً تتبنى هذا الطرف أو ذاك في ليبيا، ونحن نعلم ذلك. ولكن هنا أيضاً مجلس الأمن واضح، ويصدر تقريراً نصف سنوي يشير إلى التدخلات الخارجية، ويندد بها».

واشار سلامة إلى أن البعثة الأممية تعمل على إجراء الانتخابات «في أمد قريب»، قائلا إن عوامل محلية ليبية تسببت في تأخير الانتخابات، وليس الخلاف الإيطالي – الفرنسي، حول هذا الموضوع، مشيرا إلى أن الليبيين لا الفرنسيين، هم كانوا حددوا موعد إجراء الانتخابات في العاشر من ديسمبر (كانون الأول) المقبل، حين التقوا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في باريس، في مايو (أيار) الماضي.

وأعرب سلامة عن أمله في أن تتمكن خطة أمنية واقتصادية من تهيئة الأوضاع في البلاد لنوع من الاستقرار يفضي إلى حل سياسي دائم. وقال إن الخطة الأمنية ترتكز على تحصين وقف إطلاق النار، ورفض الحل بالقوة، لافتاً إلى تغيير لجنة الترتيبات الأمنية في العاصمة، ووضع لجنة قوية تمثل مختلف الأجهزة الأمنية بحضور ممثل للبعثة الأممية، مشيرا إلى أنه جرى كذلك تبني مجموعة إصلاحات اقتصادية أدت إلى هبوط ملحوظ في أسعار السلع داخل ليبيا، وتحسن في سعر صرف الدينار أمام الدولار.

المصدر/ الشرق الاوسط