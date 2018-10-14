المشري: “مؤسسة حفتر” ميليشيا عسكرية وبنغازي دمرت لمقاومة الثورة الليبية

وصف خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، الجيش الليبي بقيادة خليفة حفتر بـ”مؤسسة خليفة حفتر”، معتبرا إياها ميليشيا مسلحة كبيرة، وأن مدينة بنغازي دمرت لمقاومة الثورة الليبية.

أوضح خالد المشري في تصريحات خاصة لـ”سبوتنيك”، أنه لا توجد مؤسسة عسكرية شرق ليبيا بالمعنى الحقيقي، وما يوجد ميليشيا مسلحة كبيرة، وأبناء حفتر هم قادة لأكبر هذه الكتائب، كما أن معظم المقربين من حفتر هم أبناء عموته، وليس حسب التراتبية العسكرية.

وذكر المشري أن حفتر وضع الجميع في سلة واحدة، وجعل كل من يعارضه في سلة واحدة، ورفع شعار “الإرهاب” على كل من في السلة، وليس كل من يتم مقاتلتهم إرهابيون. قائلا: إن حفرت اختار تصفية قوى الثورة والإرهاب في سلة واحدة.

وحول سؤال عن “الإرهابي” هشام عشماوي، قال المشري إنه ليس لدي أدنى فكرة عن المقبوض عليه، هشام عشماوي، أو غيره، لكن ما نعلمه جيدا أن بعض عناصر داعش كانوا في درنة، وقاتلهم شباب المدينة وأخرجوهم منها.

وأشار خالد المشري إلى أن مدينة بنغازي دُمرت بالكامل لمقاتلة شباب كانوا وقود الثورة الليبية، في 17 فبراير/شباط2011.