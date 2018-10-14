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الناظوري يجتمع مع القضاء العسكري

تم النشر منذُ 17 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

عقد رئيس الأركان العامة للجيش الوطني الفريق عبدالرازق الناظوري اجتماعاً موسعاً في مدينة المرج مع رئيس و أعضاء المحكمة العسكرية الدائمة بحضور عدد من وكلاء النيابة العسكرية و مدير إدارة الشرطة العسكرية

إستمع الناظوري في الاجتماع لآخر المستجدات فيما يتعلق بالقضايا الأمنية المرتبطة بالجماعات الإرهابية و آلية تنفيذ الأحكام ، مؤكداً على المحافظة علي سير العملية القانونية والقضائية بشكلها الصحيح والعمل علي إصدار الأحكام بحق العناصر الإرهابية و الموالين لهم وفق القانون و القضاء العسكري الليبي .

كما تعهد الناظوري بتقديم كافة صور الدعم لأعضاء المحكمة العسكرية حتي يتمكنوا من أداء أعمالهم و مهامهم بالشكل الأمثل والمطلوب .

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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