الناظوري يجتمع مع القضاء العسكري

عقد رئيس الأركان العامة للجيش الوطني الفريق عبدالرازق الناظوري اجتماعاً موسعاً في مدينة المرج مع رئيس و أعضاء المحكمة العسكرية الدائمة بحضور عدد من وكلاء النيابة العسكرية و مدير إدارة الشرطة العسكرية

إستمع الناظوري في الاجتماع لآخر المستجدات فيما يتعلق بالقضايا الأمنية المرتبطة بالجماعات الإرهابية و آلية تنفيذ الأحكام ، مؤكداً على المحافظة علي سير العملية القانونية والقضائية بشكلها الصحيح والعمل علي إصدار الأحكام بحق العناصر الإرهابية و الموالين لهم وفق القانون و القضاء العسكري الليبي .

كما تعهد الناظوري بتقديم كافة صور الدعم لأعضاء المحكمة العسكرية حتي يتمكنوا من أداء أعمالهم و مهامهم بالشكل الأمثل والمطلوب .

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